Yamaha Tricity 300, arriva il nuovo a tre ruote di taglia media Un nuovo modello su misura per la mobilità urbana

1' di lettura

Al salone di Tokyo la Casa dei tre diapason presenta un concept - il Tricity 300 - che sembra già pronto per approdare dai concessionari, una volta compiuta la passerella milanese di Eicma, a inizio novembre. Essendo un concept, non si conoscono i dettagli tecnici del Tricity 300, se non che la sospensione anteriore con doppio stelo per ruota e articolazione superiore a quadrilatero deformabile (in alluminio) è simile a quella impiegata dalla Niken, e che il motore è quello dell'Xmax 300 (292 cc per quasi 30 cv). Il Tricity 300, omologato come triciclo, si potrà guidare con la sola patente B e sfida apertamente Piaggio Mp3.