Yamaha Xsr900

Presentata a pochi giorni dall’inizio di Eicma, la Xsr900 model year 2022 è l’ultimo modello che rientra nella filosofia Faster Son della casa nipponica. Il nuovo telaio in alluminio Deltabox è staro realizzato con i più recenti processi di produzione che gli conferiscono uno dei design più sottili, leggeri e compatti della categoria, oltre a fornire una maggiore rigidità longitudinale, laterale e torsionale per garantire una migliore stabilità senza per questo compromettere l’agilità. La stabilità in rettilineo è garantita anche dal forcellone in alluminio a sezione rettangolare più lungo di 55 mm rispetto al modello precedente, per un passo totale di 1495 mm. Il design del serbatoio da 15 litri è ispirato alle moto Yamaha utilizzate nei Gran Premi degli anni 80, mentre attuale è l’elettronica, tra le più complete mai viste nella categoria Sport Heritage. Il cuore del nuovo sistema è un’unità di misura dell’inerzia a 6 assi che utilizza due sensori per misurare la velocità e l’accelerazione su tre assi per assistere il pilota nella guida attraverso Abs, controllo di trazione e dello slittamento, e sistema antimpennamento.



