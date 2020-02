Yamamay e Carpisa, lo shopping sostiene l’Ospedale Sacco

La settimana che si conclude domenica, caratterizzata dal divieto di assembramenti per ordinanza e permeata dal timore diffuso del contagio, ha avuto un impatto molto negativo sulle vendite: «Abbiamo visto una flessione nel traffico e nel fatturato al Nord di oltre il 40%, in linea con il settore retail - ha detto Cimmino all’Ansa -. Ma il calo più importante probabilmente lo vedremo questo weekend con i principali centri commerciali chiusi in Lombardia, qualcuno anche nel Triveneto». L’evento in programma a Milano, dunque, potrebbe fare da stimolo e arginare i dati negativi.