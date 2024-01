Yanfeng EVI, ecco il concept che mostra l’architettura dei veicoli elettrici del futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Yanfeng ha svelato al CES di Las Vegas il concept EVI (Electric Vehicle Interior), visione futura di come sarà l’architettura dei prossimi veicoli. Il concept elimina il quadro strumenti tradizionale ma incorpora tutte le caratteristiche chiave e le funzioni interne in un sedile Smart Cabin. Quest’ultimo include un poggiatesta attivo con audio integrato, sistemi di sicurezza, superfici intelligenti e di ricarica integrati nel sedile. Attraverso lo sviluppo di EVI e dello Smart Cabin Seat gli ingegneri di Yanfeng si sono prodigati a semplificare l’interno del veicolo mantenendo la funzionalità che gli utenti si aspettano. La soluzione Yanfeng li ricostruisce in un nuovo modulo che incorpora entrambi i sedili anteriori, la console da pavimento, il sistema di ingresso steer-by-wire, l’HMI, i display, le cinture di sicurezza e gli airbag, oltre a un sistema microclima HVAC per il comfort termico.



EVI non solo offre un più ampio spazio interno per gli occupanti, ma ha anche il potenziale per semplificare il processo di assemblaggio dei veicoli per le case automobilistiche che dovessero adottarlo. Con tutti i componenti chiave dell’abitacolo integrati nello Smart Cabin Seat, l’installazione nel veicolo è più facile, veloce e meno costosa rispetto ad un assemblaggio convenzionale. Ciò è reso possibile dalle capacità cross-business di Yanfeng, che combinano conoscenza ed esperienza in tutte le sue categorie di prodotti: elettronica, sistemi di sicurezza, posti a sedere e interni.