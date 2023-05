Yangwang, il lusso elettrico cinese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il colosso cinese Byd ha riservato numerose novità per il Vecchio Continente. Tra queste, il lancio del brand Yangwang che nel corso dell’anno debutterà con due modelli ovviamente 100% elettrici: il suv U8 e la supercar U9, entrambi con un prezzo di circa 1 milione di RMB (circa 130mila euro). Il marchio ha come obiettivo di diventare il game changer del mercato automobilistico di lusso e lo fa iniziando dall’innovazione; infatti, entrambi i veicoli sono basati sulla piattaforma inedita battezzata e4 che propone un sistema di propulsione a quattro motori indipendenti prodotto in serie in Cina e progettato per garantire la massima sicurezza. Rispetto ai veicoli convenzionali, è in grado di regolare con precisione la dinamica delle quattro ruote grazie al controllo indipendente dei quattro motori. (Gi.Pag.)