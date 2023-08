Yangwang U8 EV

Si tratta di un suv da off-road 100% elettrico di grandi dimensioni sviluppato dal colosso cinese BYD tanto che si distingue per una tecnologia a dir poco sofisticata e per la sua somiglianza con l'iconica Land Rover Defender. Per quanto riguarda le dimensioni si parla di 5,3 metri di lunghezza quasi quanto i 5,36 metri del Defender 130 con 8 posti, mentre il passo è di 3,5 metri. I 4 motori garantiscono 1100 cv per un'accelerazione da 0 a 100 kmh sotto i 3 secondi.

10/12 12/12 Menu