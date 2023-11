Ravviva l’allegria il Calendario dell’Avvento Libro. In ogni casella, una selezione di candele tea light e di candele votive in vetro in diverse fragranze, come Letters to Santa, Pink Cherry&Vanilla e Clean Cotton. Ci sono anche le nuove fragranze Silver Sage&Pine e White Spruce&Grapefruit, in più un porta candela tealight



14/16 16/16 Menu