Yapily chiude round da 51 milioni $ per l’espansione dell’open banking in Europa

L'obiettivo è raddoppiare i dipendenti dal centinaio attuale entro il prossimo anno e proseguire un ritmo di crescita che ha visto il fatturato più che triplicato ogni anno. In Italia supporta diversi clienti, tra cui Moneyfarm, Myfoglio, Cashinvoice e Mobysign.

L'Italia è considerata un mercato chiave, con un grande potenziale di crescita per il settore fintech. Ma bisogna abilitare la crescita, «frenata da autenticazioni Sca ancora troppo laboriose e dall'implementazione dei processi lenta – prosegue Vaccino -: per questo puntiamo a sviluppare il team italiano sia per ottimizzare il sistema delle Api, ma anche per avviare azioni mirate di confronto e stimolo con le istituzioni coinvolte».

Il focus dell'open banking in salsa italiana rimane «puntato sulle opportunità per le piccole imprese, in particolare per quanto riguarda il digital lending e il finanziamento del capitale circolante, ma registriamo grandi potenzialità anche per quanto riguarda i pagamenti account-to-account che risparmiano l'intermediazione, l'automatizzazione dei processi contabili e l'incentivazione a una migliore consapevolezza finanziaria da parte dei clienti».