YCare, a Napoli due progetti di case «green» spinti dal crowdfunding

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Napoli punta sulla riqualificazione ambientale con il progetto YCare Porta Nolana - YCare: “ci tengo”,. che prevede il recupero in chiave di efficienza di due immobili destinati ad affitti brevi e uffici e che è stato presentato ieri alla città e alla comunità finanziaria, presso il Complesso Monumentale Vincenziano. I lavori – che inizieranno alla fine dell’estate e che si concluderanno entro la prima metà del 2024 – avranno un costo complessivo di circa 3,36 milioni di euro che sarà pagato a YCare da chi prenderà in gestione gli immobili sotto forma di noleggio operativo per undici anni.

Il progetto

YCare Napoli Porta Nolana è una start-up innovativa e società benefit che nasce dall’alleanza tra la Energy Social Company Infinityhub Spa Benefit e ICS House, leader italiano nella gestione degli immobili per affitti a breve e medio termine e che ha in programma l’efficientamento energetico – con interventi che, nel dettaglio, riguarderanno impianti meccanici, elettrici e di climatizzazione, fotovoltaico, infissi ad alta efficienza e opere edili con isolamento dell’involucro – di due edifici, uno in via Ferrante Loffredo, in prossimità della stazione centrale e l’altro in via San Cosmo, fuori Porta Nolana, con la realizzazione finale di oltre 30 appartamenti che saranno utilizzati per sedi aziendali, residenze per studenti e lavoratori e affitti di breve durata.

Loading...

Le campagne di crowdfunding

E proprio ieri, in concomitanza con la presentazione del progetto, sono partite le due campagne di crowdfunding per finanziarlo, una sul portale di equity Ecomill, (principale piattaforma italiana di crowdinvesting dedicata alla transizione energetica e alla sostenibilità) e l’altra sulla piattaforma di lending Ener2Crowd, che dureranno due mesi e che partono, entrambe, da un obiettivo minimo di 350mila euro.

Inoltre, sarà avviato un aumento di capitale tramite la moneta sociale complementare Sardex Pay (l’operazione di apertura sarà valutata in seguito alle richieste pervenute dai correntisti Sardex interessati ad entrare nel capitale sociale).

Per Infinityhub – benefit specializzata nella realizzazione di opere ambientali e di rigenerazione in tutta Italia, finanziate soprattutto tramite campagne di crowdfunding sulle principali piattaforme italiane da CrowdFundMe, quotata in Borsa, a Ener2Crowd – Napoli rappresenta il secondo tassello dopo Milano, della sua iniziativa YCare, che desidera affrontare anche il problema delle residenze universitarie e per fuorisede. “

«Ycare – dichiara l’amministratore delegato e fondatore dell’azienda, Massimiliano Braghin – esprime un significato forte che parla di responsabilità verso la comunità, l’ambiente e la persona, ma anche di “possibilità” di abitare nella bellezza e la bellezza dei centri storici d'Italia, per tutte e per tutti. Possibilità che parla anche di nuovi lavori, affitti calmierati per studenti e residenti, per un abitare sostenibile e bello, esteso a tutta la comunità».

«In un contesto storico come quello attuale, in cui vi sono esigenze importanti di soluzioni abitative disponibili per gli studenti – ha sottolineato Antonello Mallone, presidente di ICS House – deve essere una priorità di tutti gli operatori del settore impegnarsi per colmare questi vuoti. È un impegno sociale quello che si pone ICS House, l’obbiettivo è quello di rendere disponibili soluzioni abitative ai giovani, degne dei sacrifici che gli stessi devono affrontare per la loro crescita culturale e professionale».