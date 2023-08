Yeldo chiude due finanziamenti da 3,75 milioni per progetti su Milano e Monza

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nuova doppia operazione di crowdfunding che si conclude. Yeldo Crowd – la piattaforma specializzata nella raccolta di capitali per operazioni immobiliari di livello istituzionale, autorizzata da Consob e parte del Gruppo Yeldo – , ha annunciato la chiusura della seconda e della terza operazione dalla nascita del portale, lanciato a marzo 2023. Le due iniziative immobiliari, Milano, Missori, e Monza, Teodolinda, hanno riscosso un grande successo, raccogliendo in pochi giorni un totale di 3,75 milioni di euro.

Le operazioni hanno coinvolto complessivamente circa 130 investitori professionali e retail, con un ticket medio di circa 30.500 euro. Per entrambi i progetti è prevista una priorità di liquidazione di capitale e rendimento degli investitori di Yeldo Crowd rispetto all’equity dello sponsor.

Loading...

«L’accoglienza positiva del mercato – ha detto Marco Dardana, ceo di Yeldo Crowd – è un segno tangibile del valore e della fiducia che gli investitori ripongono nelle nostre offerte. La nostra priorità sarà sempre quella di puntare sulla qualità del sottostante immobiliare, selezionando progetti solidi, portati avanti dai migliori sviluppatori immobiliari e introducendo meccanismi di tutela a protezione dei nostri investitori».

Raggiunto in poche ore l’obiettivo di raccolta Milano Missori, operazione che prevede l’acquisto di un immobile residenziale in via Falcone 5, la ristrutturazione e la vendita frazionata di cinque appartamenti arredati con finiture di pregio. Il progetto presenta un Roi del 16,7%, pari a un rendimento annuo atteso (Irr) del 13%, a fronte di una durata attesa di 15 mesi. Sponsor immobiliari dell'operazione sono ED Investments e My House, sviluppatori italiani emergenti, focalizzati su ristrutturazioni e interventi di frazionamento, a favore dei quali è stato raccolto un totale di due milioni di euro.

«Questo progetto – ha affermato Lorenzo Belloni, chief investment officer di Yeldo Group – risponde a tutti i requisiti per noi fondamentali: oltre alla location di pregio, alla dimensione contenuta dell'intervento che limita i rischi di ristrutturazione e ai prezzi di uscita che vediamo in linea col mercato, abbiamo predisposto un solido pacchetto di tutele a favore degli investitori, come ad esempio la canalizzazione dei proventi delle vendite delle unità immobiliari su un conto dedicato, a ulteriore protezione di capitale e rendimenti».