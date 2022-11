Yellen incontra il governatore della Banca centrale cinese e poi Giorgetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen parlerà oggi con il governatore della banca centrale cinese Yi Gang, in un incontro che potrebbe portare a un maggiore impegno economico tra i due Paesi. L’incontro avrà luogo a margine del vertice del G20 a Bali, che è stato oscurato dalla notizia che un razzo è caduto sulla Polonia, membro della Nato, uccidendo due persone e sollevando la preoccupazione che il conflitto in Ucraina possa estendersi oltre i suoi confini. I leader del G7 e delle nazioni europee presenti al vertice si sono riuniti per discutere della situazione. La Yellen terrà anche il suo primo incontro con il nuovo ministro italiano dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sempre oggi, mentre il vertice del G20 sta per concludersi.

Nell’incontro con Yi Gang, la Yellen e i funzionari del Tesoro hanno detto che avrebbero cercato di ottenere maggiore chiarezza sui piani della Cina per alleggerire il blocco delle misure anti Covid-19 che ha frenato la sua crescita e limitato le sue catene di approvvigionamento e su come Pechino affronterà i problemi del suo enorme settore immobiliare. La Yellen è pronta a discutere con Yi le prospettive di inflazione e crescita degli Stati Uniti, ma probabilmente lascerà i piani di politica monetaria alla Federal Reserve.

Loading...

Il primo colloquio della Yellen con un alto funzionario economico cinese segue l’incontro di tre ore che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto lunedì con il leader cinese Xi Jinping. Sebbene si sia discusso senza mezzi termini di Taiwan e della Corea del Nord, dei diritti umani e delle politiche commerciali, i due leader hanno sottolineato la necessità di rimettere in carreggiata i legami tra Stati Uniti e Cina, con Biden che ha affermato di voler «gestire questa competizione in modo responsabile».

Lunedì la Yellen ha dichiarato di sperare che l’incontro porti a un maggiore impegno economico tra le due superpotenze. Tra le tensioni economiche persistenti tra Washington e Pechino ci sono le tariffe imposte dall’ex presidente Donald Trump su centinaia di miliardi di dollari di importazioni cinesi all’anno. All’inizio dell’anno la Yellen aveva sostenuto che l’eliminazione delle tariffe sui beni di consumo “non strategici” avrebbe ridotto i costi per le imprese e i consumatori in un contesto di alta inflazione, ma Biden si è astenuto dall’intervenire per alleggerire i dazi dopo la furiosa reazione militare della Cina alla visita a Taiwan della presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi in agosto.