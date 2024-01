Yellen: «Economia Usa in atterraggio morbido, pessimismo ingiustificato»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il Segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, l’economia statunitense ha raggiunto un atterraggio morbido a lungo cercato, un evento in cui l’alta inflazione viene domata senza danneggiare significativamente il mercato del lavoro. «Quello che stiamo vedendo ora penso si possa descrivere come un atterraggio morbido, e la mia speranza è che continui», ha spiegato Yellen in un’intervista alla Cnn.

I dati pubblicati il 5 gennaio mostrano che l’aumento dei posti di lavoro e dei salari nel mese di dicembre hanno superato le aspettative, con +216mila occupati negli Stati Uniti. Il report, che ha conferma il rischio, ancora attuale, di un rialzo dell’inflazione, ha spinto gli investitori a ridurre le scommesse sul fatto che la Federal Reserve avrebbe iniziato a tagliare i tassi di interesse a partire da marzo.

Nell’intervista Yellen - in passato presidente della Federal Reserve Usa - si è soffermata sugli ultimi dati salariali, secondo cui nel corso del 2023 la retribuzione oraria media in Usa è aumentata del 4,1 per cento. Considerando che l’inflazione al consumo per l’anno in corso è prevista dagli economisti al 3,2%, ciò significa che i salari hanno superato la crescita dei prezzi nel 2023.

Il sostegno alle scelte della Fed

Yellen ha rifiutato di commentare come pensa che la Fed debba procedere, ma ha sottolineato che la banca centrale Usa ha gestito bene la politica monetaria. «Il percorso seguito dal mercato del lavoro, dall’economia e dall’inflazione suggerisce che la Fed ha preso una serie di buone decisioni», ha spiegato.

Nel corso degli ultimi due anni l’economista alla guida del Tesoro americano ha costantemente respinto le previsioni più fosche sull’economia statunitense, anche se la Banca centrale ha portato avanti un’aggressiva campagna di rialzo dei tassi per gran parte del 2022 e del 2023.