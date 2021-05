Yellen propone ai partner una corporate minimum tax globale del 15%

2' di lettura

Il Tesoro americano sfodera la sua proposta per una minimum tax globale sulle aziende. Una proposta più moderata di quanto inizialmente ipotizzato, il 15% anziché il 21 per cento. Anche se ha indicato che quel 15% va considerato alla stregua di un livello minimo, di un punto di partenza che può essere alzato a soglie “più ambiziose” durante negoziati multilaterali. Il Segretario al Tesoro Janet Yellen proseguirà i colloqui nell'ambito degli incontri dei ministri finanziari del G7 il mese prossimo.

La proposta americana è stata annunciata dopo che negoziatori americani si sono incontrati in settimana con le controparti di 24 paesi, in ambito Ocse, sul tema della riforma del sistema di tassazione delle multinazionali. E appare mirata a cercare di facilitare un’intesa entro i prossimi mesi.

L'introduzione di una minimum tax vuole evitare quella che è stata definita come una dannosa concorrenza fra stati attraverso corse al ribasso nella tassazione internazionale per attirare le imprese. Washington vorrebbe stringere al massimo i tempi, raggiungendo un accordo entro l'estate, per poi passare una legge entro l'anno. La tassa sulle multinazionali è infatti parte integrante dei suoi piani fiscali per rastrellare risorse e finanziare vasti progetti domestici, in particolare un piano da 2.300 miliardi di dollari di rilancio delle infrastrutture.

In un comunicato il Tesoro Usa ha affermato che “l'architettura internazionale delle tasse deve essere stabilizzata, il terreno di gioco globale deve essere giusto, e occorre creare un clima nel quale i paesi lavorano assieme per mantenere le rispettive basi imponibili e per assicurare che il sistema impositivo globale sia equo e attrezzato a rispondere ai bisogni dell'economia del 21esimo secolo”. Il Tesoro ha rivendicato che una corporate minimum tax globale stimolerebbe in realtà innovazione, crescita e prosperità nei diversi paesi.

Un accordo multilaterale rimane tuttavia ancora da raggiungere e i nodi non sono pochi. Un ridimensionamento al 15% non è indolore per la Casa Bianca: l'imposta rastrellerebbe meno entrate per l'erario federale di quanto finora desiderato, e potrebbe lasciare significativi vantaggi ad aziende con sedi centrali fuori dagli Usa - o che le spostino all’estero. Tanto più se l'amministrazione Biden alza, come ha in programma, le aliquote domestiche sulle imprese al 28% dal 21% attuale.