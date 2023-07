Nato, abbiamo piani per reagire a incidente a Zaporizhzhia

12:38 Nato, serve tempo per la controffensiva, forze ucraine eroiche

È “lodevole” il modo in cui le forze ucraine stanno conducendo la controffensiva e non si dovrebbe parlare di “lentezza” poiché le operazioni sono straordinariamente complesse, con fortificazioni del fronte e campi minati a volte profondi 20 chilometri. Lo ha detto il presidente del Comitato militare della Nato, l’ammiraglio Rob Bauer, nel corso di un briefing. “È ingiusto usare il termine lentezza, vorrei ricordare che le forze alleate impiegarono 8-9 settimane per penetrare le linee tedesche dopo lo sbarco in Normandia”, ha aggiunto. “Ogni giorno muoiono dei soldati nel corso delle operazioni e non è facile quando ti sparano addosso e si perdono amici e colleghi: gli ucraini stanno testando con cautela le linee russe per trovare i punti deboli, perché in un controffensiva del genere è molto facile perdere molti uomini”, ha precisato Bauer. L’ammiraglio ha però preferito non sbilanciarsi in pronostici. “Le guerre sono difficili da prevedere. Posso dire che i soldati ucraini combattono in modo eroico e sanno molto bene perché lo fanno, per la difesa del loro Paese. I russi invece non hanno idea del perché stanno combattendo. È una questione di morale e sul campo di battaglia queste cose contano”.