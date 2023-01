Yellen: sono ottimista, l’inflazione sta calando

Il Segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen è in Zambia per la seconda tappa del suo tour africano, una tappa volta a promuovere gli investimenti e i legami americani mentre si trova in una capitale visibilmente dominata dagli investimenti cinesi. I visitatori di Lusaka che arrivano al rinnovato aeroporto internazionale Kenneth Kaunda vedono una struttura ampliata nel 2015 con finanziamenti cinesi. Un giro in città passa davanti a cartelloni pubblicitari e aziende di nuova costruzione con insegne cinesi, ulteriore prova dell’influenza di Pechino e della crescente concorrenza con gli Stati Uniti.

Ma la crescita che il Paese ha sperimentato è stata accompagnata da un pesante fardello di debiti. Lo Zambia è diventato il primo Stato africano ad andare in default a causa della pandemia di coronavirus, quando non è riuscito a pagare un’obbligazione di 42,5 milioni di dollari nel novembre 2020. I negoziati su come gestire il carico del debito sono in corso. Il modo in cui il debito dello Zambia verrà rinegoziato con i cinesi costituirà un banco di prova per capire quanto la Cina sarà indulgente con altre nazioni sovraesposte che si trovano in difficoltà per il debito. Il debito sarà un argomento di conversazione quando Yellen incontrerà il presidente e il ministro delle Finanze dello Zambia per spingere i cinesi a continuare i negoziati. Yellen visiterà anche gli impianti di produzione farmaceutica che beneficiano degli investimenti americani per mostrare quello che lei considera un modello di successo.