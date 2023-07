Yellen tende la mano a Pechino: ampio spazio per aumentare l’interscambio, fondamentale collaborazione sul clima

Ascolta la versione audio dell'articolo

Usa e Cina devono comunicare «direttamente» quando hanno dubbi sulle reciproche pratiche economiche: il segretario al Tesoro americano Janet Yellen, incontrando a Pechino il vice premier He Lifeng, ha osservato che, «nonostante le recenti tensioni, abbiamo stabilito un record per il commercio bilaterale nel 2022. Questo suggerisce che c’è ampio spazio per le nostre aziende nel commercio e negli investimenti».

Yellen ha visto He, figura chiave nelle questioni economiche cinesi, presso la Diaoyutai State Guesthouse, nel penultimo giorno della sua visita di quattro giorni in Cina finalizzata a stabilizzare le relazioni bilaterali.

Il segretario di Stato Usa si è soffermata anche sulla «fondamentale» collaborazione sui finanziamenti al clima, contro la «minaccia esistenziale» del climate change. «Essendo i due maggiori emettitori mondiali di gas serra e i maggiori investitori in energie rinnovabili, abbiamo sia la responsabilità comune, sia la capacità di aprire la strada» ha detto Yellen.

Yellen: le due economie comunichino fra loro

«Nel mezzo di un complicato outlook economico globale, c’è un urgente bisogno che le due maggiori economie comunichino da vicino e si scambino opinioni sulle risposte a varie sfide che abbiamo di fronte», ha aggiunto Yellen, secondo la quale ciò potrebbe «aiutare entrambe le parti a comprendere più a fondo gli scenari e a prendere decisioni migliori per rafforzare le nostre economie».

Malgrado il disaccoppiamento economico ventilato tra Usa e Cina, i dati recenti hanno mostrato che la relazione commerciale bilaterale resta solida, con un interscambio che ha raggiunto la cifra record di 690 miliardi nel 2022. Yellen ha ripetuto il mantra secondo cui Washington non sta cercando un approccio del «chi vince prende tutto» o un vantaggio economico nelle relazioni con la Cina, ma vuole garantire una sana concorrenza con un «insieme di regole eque» che andrebbe a vantaggio nel tempo di entrambi i Paesi nel tempo.