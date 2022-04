Yen in caduta libera su dollaro (-13%) ed euro (-10%). È finita l’era del “bene rifugio”?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cosa sta succedendo allo yen? Per essere un bene rifugio non se la sta passando bene, considerando che da un mese e mezzo è in caduta libera nei confronti del dollaro (-13%). Se il 7 marzo con un biglietto verde si potevano acquistare 114 yen, oggi quello stesso biglietto verde ne vale 128. Percentuali che finora nel mercato valutario ci avevano abituato a vedere la lira turca o il bolivar venezuelano.

Gli investitori che avessero pensato di coprire con un po’ di yen il proprio portafoglio dal “rischio...