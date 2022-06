Yiping: «Globalizzazione addio, più attenzione al mercato interno cinese»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La globalizzazione, per decenni dogma quasi incontrastato, cade sotto i colpi delle critiche di tutti; persino i più accaniti sostenitori ne hanno perso la fede. Il dibattito si riapre solo tra chi ne decreta una morte cerebrale e chi ipotizza una rifondazione su princìpi profondamente modificati.

All' incontro “Globalization and Chinese economy”, svoltosi il 2 giugno al Festival dell'Economia di Trento, ne hanno parlato Huang Yiping, docente di economia alla National School of development dell'Università di Pechino, e Giovanni Tria, professore onorario all'Università di Roma Tor Vergata ed ex ministro dell'Economia.

L'evento, moderato da Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, esprime uno scenario sostanzialmente condiviso: Yiping ha definito l'economia cinese “in via di trasformazione”. Il punto più rilevante è «la maggior attenzione a soddisfare la domanda interna di Pechino e poi la consapevolezza di un cambio, un rallentamento dei tassi di crescita che abbiamo conosciuto in passato, a doppia cifra. Avverrà invece un consolidamento di queste posizioni».

Loading...

Crescita cinese più fiacca, nel 2022 sotto il 5%

Le previsioni relative al 2022 si attestavano a una crescita del Pil vicina al 5,5%. Ora però pochi credono che l'obiettivo verrà raggiunto: Yiping ritiene che nel secondo semestre dell'anno potrebbe esserci un recupero.

«L'inflazione non rappresenta un problema per la Cina, sarà invece la crescita più modesta a imporre una rimodulazione dell'intero funzionamento del sistema economico cinese». Le catene internazionali del valore saranno riscritte, sulla base di nuovi equilibri geopolitici. E comunque, al di là dell'attenzione predominante al mercato interno, la Cina continuerà a esplorare nuove aree. “La “via della seta” rimane un progetto interessante: Asia centrale, certo, ma anche Africa e America Latina. L'attenzione dovrà essere comunque centrata, secondo Tria, al coordinamento delle politiche monetarie tra Stati Uniti, Cina e Unione europea.«Siamo usciti dalla pandemia - aggiunge - con tre punti che bisognava affrontare. Il primo é l’uscita dalle politiche monetarie espansive. Poi la gestione dell’accumulo del debito, sia privato che sovrano, e infine la ricostruzione la catena produttiva globale. Per affrontare questi tempi e per risolverli serve un coordinamento. Infine se dilaga il conflitto potrebbe esserci una chiusura delle aree in blocchi con un forte rallentamento dell’economia globale».

Speciale Festival dell’Economia di Trento 2022 Lo speciale sulla manifestazione e le dirette Un superdossier con le notizie, il programma, gli eventi del festival e del Fuori Festival, e quelli sull’Economia del territorio, raccontati giorno dopo giorno. La cronaca del 2 giugno

Leggi tutti gli articoli Il programma del Festival Ecco il programma giorno per giorno, con tutti i panel del cartellone principale e quelli delle diverse sezioni, direttamente dal sito della manifestazione che è costantemente aggiornato.

Vai al sito del Festival e segui il programma Le dirette streaming degli eventi Un ricco palinsesto di incontri, eventi, talk e keynote a cui prenderanno parte opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori e manager.

Registrati per seguire le dirette streaming e accedere ai video on demand di tutti gli eventi in programma al Festival dell'economia di Trento