Ynap-Alibaba: apre a ottobre il negozio Net-à-porter nel Luxury Pavilion di Tmall

La volontà del gruppo Ynap è quella di rafforzarsi sul mercato cinese - che da qui a cinque anni, stando alle stime Bain-Altagamma gli acquisti dei cittadini della Repubblica Popolare assorbiranno circa la metà delle vendite del lusso - e, pur avendo una lunga esp●erienza in loco ( Yoox sbarcò in Cina ormai 10 anni fa e continua a distribuire sul mercato cinese molti marchi del lusso, italiano e non) ha scelto di allearsi con la realtà che, in termini di tecnologie, logistica ma anche cultura, sa come approcciare al meglio la clientela cinese.

Alibaba ha creato il Luxury Pavilion nel 2017 per andare alla conquista dei Millennials cinesi più interessati alla moda con una vetrina di primo livello sui marchi internazionali, in gran parte italiani.