Ynap immune grazie alla tecnologia. Marchetti: «Imprese meglio dei governi» Telelavoro e automazione hanno permesso di continuare in sicurezza l’attività, con un indice di contagio tra i dipendenti dello 0,1% di Antonio Larizza

Il presidente di Ynap Federico Marchetti (a sinistra) durante una conference call con i suoi collaboratori

Per il New York Times è «l’uomo che ha portato la moda sul web». Per il New Yorker «nessuno ha avuto più meriti di lui nel portare l’e-commerce nella moda». Federico Marchetti è l’imprenditore-innovatore che nel 2000 ha fondato in Italia Yoox, il primo sito e-commerce di lifestyle al mondo. Oggi è presidente e amministratore delegato del gruppo Yoox Net-A-Porter (Ynap), un ecosistema globale per il lusso e la moda online con 5.500 dipendenti e 4,3 milioni di clienti in tutto il mondo, che dal 2018 fa parte del Gruppo Richemont.

Marchetti, come ha affrontato la sfida del Coronavirus?

Innovando. Siamo un’azienda di tecnologie. Su 5.500 dipendenti, 1.600 hanno competenze tecnico-scientifiche. Metà di loro lavorano nella sede di Bologna, gli altri a Londra. Sono ingegneri, programmatori, ricercatori, data scientists ed esperti di intelligenza artificiale.

Quanto ha aiutato essere un’azienda di tecnologie?

Quando a febbraio è stato necessario salire a 5 giorni di smart working, non ce ne siamo neanche accorti: tutti i sistemi erano pronti. Lo facevamo già da due anni, nella misura di un giorno a settimana.

Come è stata gestita invece l’attività nei centri logistici?

In questo caso abbiamo potuto contare su processi altamente performanti e automatizzati, progettati fin dall’origine per gestire diverse fasi anche senza l’intervento umano. Un aspetto che si è rilevato decisivo per continuare l’attività nell’emergenza, dopo uno stop volontario di due settimane. Il terzo vantaggio è stato essere un’azienda globale.

Lei opera in Cina, il paese con il mercato del lusso più importante al mondo e anche quello dove è scoppiata l’epidemia. Anche questo vi ha dato un vantaggio?

Per l’azienda intesa come network globale, sì. Inizialmente abbiamo dovuto gestire la crisi in Cina, alla pari con gli altri. Ma poi, quando l’epidemia si è spostata, abbiamo potuto attuare le misure in anticipo rispetto alla gran parte del tessuto produttivo: prima in Italia, poi in Inghilterra e quindi negli Stati Uniti.