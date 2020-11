Ynap lancia Infinity 2030, il piano decennale per la sostenibilità Dodici obiettivi concreti per il piano del colosso dell’e-commerce che dal 2023 offrirà servizi per la cura dei capi e nel 2030 punta a diventare climate positive di Marta Casadei

Si chiama Infinity 2030 la nuova strategia dedicata alla sostenibilità lanciata oggi da Yoox-Net à porter. Dodici impegni concreti, messi nero su bianco, ispirati al tema della collaborazione, pensati per rispondere a obiettivi diversi e di lungo respiro: realizzare prodotti fatti per durare nel tempo (combattendo quindi gli sprechi), informare i clienti così che possano fare scelte consapevoli, promuovere i talenti. Il fil rouge, ça va sans dir, è salvaguardare il pianeta.

«Infinity promuove una trasformazione profonda verso un futuro più sostenibile e inclusivo, proseguendo un lavoro che da oltre dieci anni ci vede a sostegno di brand, pionieri incredibili della sostenibilità, facendo leva sulle nostre competenze tecnologiche, innovative ed editoriali», ha detto Giorgia Roversi, director of Sustainability and Inclusion di Ynap.

I 12 obiettivi concreti

Il gruppo di proprietà di Richemont - che attualmente è attivo in 180 Paesi con le piattaforme yoox.com, net-à-porter.com, mrporter.com e theoutnet.com, e conta 4.3 milioni di clienti e centinaia di partner nel settore - ha costruito questa strategia su 12 impegni misurabili che sono legati ai Sustainable development goals dell’Onu. Quattro le aree di riferimento: circular business; circular culture; planet positive e people positive.

Ma cosa vogliono dire in concreto? L’area di circular business includerà, per esempio, l’impegno ad estendere la vita dei capi parte dalle private label del Gruppo e l’obiettivo di rendere, entro il 2025, tutti i loro prodotti 100% sostenibili e circolari in linea con le nuove linee guida per diffondere pratiche di circular design. Entro il 2023, sempre a mo’ di esempio, sulle piattaforme Ynap saranno offerti servizi per la cura dei capi in collaborazione con sartorie locali, artigiani, imprenditori sociali e start-up accessibili.

Tra approccio scientifico e responsabilità sociale

Tra i punti cardine del piano Infinity 2030, oltre alla promozione di una cultura sempre più circolare, c’è l’adozione di un approccio scientifico per mitigare l’impatto ambientale: il gruppo Ynap ha come obiettivo quello di utilizzare energia rinnovabile al 100% entro la fine del 2020, come previsto dall’iniziativa Re100; a diventare un business zero-waste entro il 2023 attraverso la riduzione,il riutilizzo, il riciclo e il compostaggio del 100% dei rifiuti aziendali. E diventare climate positive entro il 2030.