Ynap, su Yoox una sezione per i capi usati

Un futuro che guarda un po’ alle origini: quando Yoox nacque, nel 2000, era una piattaforma dove acquistare capi delle passate stagioni, che così riprendevano vita. Da quel nucleo allora d’avanguardia si è poi sviluppato Ynap, oggi un gruppo con 5,3 milioni di clienti in 180 Paesi, che non ha mai smesso di investire nell’innovazione. In questo senso va il recente lancio della sezione pre owned, attivata da Yoox in 30 Paesi europei, e che offre oltre duemila capi di circa 100 marchi del lusso, classificati in base a quattro stati di conservazione, dal mai usato al discreto, tutti autenticati. Il servizio è organizzato attraverso la rete di partner vintage e di rivendita di Yoox, tra cui Reflaunt, Catch the Grail, Drip Drops, Millesime, secondo una formula lanciata lo scorso anno e che ha reso Yoox anche un marketplace, in prossima estensione negli Stati Uniti e in Medio Oriente.

Un lancio che segue quello dei servizi di rivendita gestito da Reflaunt sulle altre piattaforme del gruppo Ynap, dunque Net-a-porter, Mr Porter e The Outnet, che offrono ai clienti la possibilità di rivendere i propri vestiti, scarpe, borse e accessori usati secondo una formula di buy back. A questa opportunità, che sarà ulteriormente espansa nel corso di quest’anno, a febbraio è stato aggiunto il primo servizio di riparazione del gruppo, offerto a chi acquista sulle sue piattaforme: limitato per il momento solo al Regno Unito e realizzato in collaborazione con il portale di servizi di riparazione The Seam, insieme alle altre iniziative si inserisce nella strategia di sostenibilità “Infinity” del gruppo, che prevede appunto la valorizzazione della moda second hand.

«La moda sostenibile continua a essere un driver fondamentale per Yoox, dove l’esperienza di acquisto è sempre più ricca e sempre più conscious, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti che sono in continua evoluzione – commenta Valentina Visconti Prasca, Yoox managing director –. Con il lancio del nostro marketplace a gennaio dello scorso anno, abbiamo introdotto un assortimento sempre più ampio e variegato. L’introduzione della categoria pre owned ci permette di diventare ancora di più un vero e proprio “style tool box”, che permette a tutti di esprimersi, prolungando al contempo il ciclo di vita dei prodotti».