Yoga e pilates, è boom per l’abbigliamento sostenibile

La collezione Ecoalf Yoga

Anche Ecoalf , marchio di abbigliamento e accessori sostenibili fondato dieci anni fa da Javier Goyeneche e da sempre in prima linea sul fronte ecologia, ha lanciato da poco una collezione Yoga 100% sostenibile.

In questo caso si tratta di capi realizzati con filati rigenerati (ricavati dalla Pet, ovvero la plastica delle bottiglie d’acqua, riciclata), Tencel, tessuto ricavato dalla polpa degli alberi di eucalipto, e Q Nova, una fibra rigenerata prodotta sempre dall’azienda italiana Fulgar.

La collezione comprende bra (reggiseni sportivi) e leggings in diverse tonalità, alcuni dei quali sono personalizzati dalla scritta “There’s no planet B”, motto del brand che sottolinea come il pianeta non abbia alternative alla scelta di un prodotto sostenibile . L’idea di base di Ecoalf è sempre stata quella di utilizzare la tecnologia per creare una collezione che fosse davvero sostenibile. E dai prezzi non proibitivi: i leggings, infatti, si aggirano intorno ai 70 euro.

Vent’anni di fair trade per Mandala

Un look Mandala

Se il lancio delle prime due collezioni segnalate è recente, il marchio Mandala , fondato dalla designer e imprenditrice Nathalie Prieger, pioniera nel segmento della moda sostenibile, ha già 18 anni. Il brand tedesco produce abbigliamento da yoga (il Mandala è proprio la rappresentazione del cosmo nella filosofia buddista) in materiali a basso impatto ambientale impiegando sia fibre naturali come il cotone organico e la lana merino sia fibre e tessuti rigenerati che nascono dalla trasformazione delle bottiglie di plastica.

La produzione - che ha ottenuto varie certificazioni tra cui l’Oeko Tex Standard 100, il Global recycled standard e il Peta approved vegan - viene gestita direttamente dal brand che ha due fabbriche di proprietà in Cina e Turchia dove garantisce ai dipendenti un salario equo e l’assistenza sanitaria. Infine, i prodotti utilizzano packaging totalmente plastic free. I prezzi? Si arriva fino a 120 euro per i leggings, mentre il costo dei top si aggira sui 65 euro.