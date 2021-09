Yoga dei meridiani e passeggiate nella natura in Val Gardena per ritrovare l’equilibrio

Le strutture

L’Adler Spa Resort Dolomiti si trova nel centro di Ortisei. Nata nel 1810, la struttura è dotata di un centro benessere di 3.500 mq con con Spa. Immerso in un grande parco privato di 9000 mq e situato in una posizione panoramica, il resort richiama le forme di un castello. Collegato da un corridoio a questa struttura è l’Adler Spa Resort Balance. Costruito secondo i requisiti della bio-architettura, il resort a 5 stelle è accessibile dai 14 anni in su con la possibilità di usufruire dei servizi Adler Med seguiti da un team di medici e professionisti. Disponibili programmi mirati di: prevenzione e diagnostica, gestione dello stress, dimagrimento e nutrizione, detox, medicina estetica. Oltre all’offerta di servizi per la salute, la struttura propone: Spa & Relax, attività sportive indoor e outdoor e una cucina gourmet.