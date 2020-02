Yogaskin per una pelle radiosa L’hashtag #yogaskin, è diventato virale in breve tempo. Ma di cosa si tratta? di di Monica Melotti

Sono molte le proprietà dello yoga. Le più rinomate sono quelle su psiche e corpo, effetti benefici consolidati da diversi anni, ma è da poco tempo che si parla di yoga antiage, esattamente di #yogaskin, il cui hashtag è diventato virale in breve tempo. Il trend è stato intercettato da Abiby, una società talent scout di novità beauty nel mondo che proprio allo yogaskin ha dedicato una beauty box “Feed your soul”, spiegando i 5 benefici per la pelle legati a questa disciplina.

«Praticare in modo regolare gli esercizi di yoga aiuta ad avere un aspetto più giovane - spiega Valentina Abramo, brand partnership manager di Abiby -. Questa disciplina non interferisce solo sui muscoli del corpo, ma anche su quelli del viso, per esempio per gli occhi lo yoga è in grado di rilassare, distendere e riportare energia nello sguardo, con un miglioramento sia estetico che funzionale. Il benessere della pelle del viso passa attraverso semplici esercizi quotidiani di yoga, cui aggiungere un delicato rituale beauty con prodotti in perfetto stile Yogaskin».



I 5 benefici dello Yogaskin

Le borse sotto gli occhi sono decisamente antiestetiche e spesso il contorno occhi con l'applicatore roll-on non basta, una buona nottata di sonno e la giusta idratazione sono un buon punto di partenza per ridurle. Inoltre le diverse posizioni yoga aiutano a concentrarsi, eliminare i pensieri negativi e lasciare più spazio alla positività. I movimenti lenti favoriscono la circolazione e quindi drenano i gonfiori sotto gli occhi. Problemi di acne? Lo yoga combatte le infiammazioni, inclusi gli sfoghi cutanei. Attraverso il rilassamento dei muscoli e la stimolazione del sistema circolatorio si abbassano i livelli d'infiammazione all'interno del corpo e di conseguenza la comparsa dei brufoletti.

Stop alla formazione di rughe grazie al rilassamento dei muscoli, compresi quelli del viso. La pelle diventa più elastica poiché ogni muscolo è stimolato e riattivato, i primi risultati sono già visibili dopo poche settimane di pratica. Un altro problema dello sguardo sono le occhiaie e non c'è correttore che tenga. Che fare? Diverse posizioni yoga insegnano a governare corpo&mente e a concentrarsi sul respiro. Queste attività assicurano un sonno più profondo e ristoratore che aiuta il corpo e la mente a rigenerarsi e a ristabilire i giusti equilibri. Alla ricerca dell'effetto glow? Lo yoga è perfetto per un equilibrio psicofisico, un allenamento per il cervello e per lo spirito. Tenendo a bada lo stress e iniziando un percorso detox, la pelle si purifica, respira meglio e il viso diventa radioso e disteso.

Yogaskin, i prodotti antistress



Gli esercizi yoga sono fondamentali, ma per completare il percorso antiage occorre aggiungere alla propria beauty routine dei cosmetici che sposano il concetto di yogaskin. Si tratta di prodotti, la maggior parte naturali, che oltre ad essere sensoriali, svolgono un'azione su corpo&mente, fanno respirare la pelle, stimolano la circolazione, combattono l'inquinamento e riducono le infiammazioni.