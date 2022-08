Yolo, le mini-polizze debuttano su Euronext Growth: è la sedicesima Ipo dell’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'insurtech italiana Yolo Group ha debuttato sull'Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. In fase di collocamento Yolo Group ha raccolto 9,5 milioni, a un prezzo di 3,77 euro per azione. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 10 milioni. Il flottante al momento dell'ammissione è del 22,51% e la capitalizzazione di mercato all'Ipo è pari a 32,5 milioni. La società ha, inoltre, raccolto 3 milioni, tramite prestito obbligazionario convertibile. L’...