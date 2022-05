Il 14 maggio del 2021 Yoox e le rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL, hanno sottoscritto un accordo aziendale che fornisce nuovi e concreti strumenti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ai genitori dipendenti diretti Yoox. L'accordo raggiunto è migliorativo rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti e dal Contratto Nazionale di riferimento e prevede la possibilità di richiedere anticipi del TFR per sopperire alle spese legate alla gestione dei figli; per i genitori di bambini dai 3 agli 8 anni, la fruizione di sette giorni di congedo per malattia figli che si aggiungono ai 5 giorni già previsti dalla normativa vigente; l'opportunità di utilizzo del congedo parentale con frazione minima di un'ora. Inoltre, a esaurimento del periodo di congedo, sarà possibile fruire di un pacchetto di ore per l'inserimento dei figli al nido o alla scuola materna; è prevista la possibilità di richiedere il part time fino ai tre anni di vita del bambino, con l'eliminazione delle percentuali previste dal Contratto Nazionale, nonché l'assegnazione di un turno concordato/unico fino al compimento dell'anno del bambino.

