Youcare, la prima tecnologia indossabile completamente tessile

Youcare abilita la rilevazione di parametri bio-vitali mai rilevati prima da sensori tessili, quali un “vero” elettrocardiogramma, l'analisi degli atti respiratori e delle componenti del sudore, lo sforzo muscolare, la temperatura corporea e consente la trasmissione in real-time di tali parametri bio-vitali in modalità sicura e protetta per svariate finalità: benessere, salute, sport, lavoro e educazione.

“È un'invenzione che cambierà la qualità di vita e la capacità di assistenza e consapevolezza della propria salute da parte dei cittadini” , ha affermato Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana e presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Questa tecnologia tessile, brevettata e certificata a livello internazionale come Medical Device, permette di ripensare in chiave di evoluzione ad un'ampia gamma di abbigliamento che diviene “intelligente”, ovvero capace di orientare comportamenti volti ad aumentare il benessere individuale.

AccYouRate Group S.p.A. ha sviluppato la tecnologia in collaborazione con l'Università di Bologna e l'Università di Cagliari. Youcare rileva i parametri bio-vitali attraverso sensori polimerici impercettibili “serigrafati” nel tessuto e li invia a una centralina miniaturizzata che registra i dati, li converte in formato digitale, inviandoli in logica bidirezionale ai dispositivi dell'utente (smartphone o smartwatch).