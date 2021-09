Young Finance, ecco l’educazione finanziaria spiegata dagli YouTuber

Profili scelti - questi primi e gli altri che seguiranno - tra i molti influencer che sulle piattaforme digitali catturano l’interesse di milioni di italiani. Che insieme al giornalista del Sole 24 Ore Marco lo Conte, costruiscono in Young Finance una contaminazione di linguaggi e media, per rendere la spiegazione dei meccanismi del risparmio chiara, autorevole e utile.

Obiettivo giovani

Il progetto si rivolge alla fascia 15-21 anni e rappresenta un nuovo tassello dell’impegno del Sole 24 Ore nel campo dell’alfabetizzazione finanziaria, durante il Mese dell’Educazione finanziaria, in programma ogni anno ad ottobre, così come durante tutto l’anno. Il Sole 24 Ore risponde così al richiamo del direttore del Comitato Nazionale per l’Educazione Finanziaria Annamaria Lusardi di integrare l’educazione finanziaria nelle scuole con «metodi efficaci per facilitare l’apprendimento della materia».

Ad oggi, i docenti ancora faticano a trovare materiale didattico di riferimento per l’attuazione delle linee guida e per questo il progetto Young Finance va nella direzione di diventare strumento operativo didattico da utilizzare per la costruzione del programma curriculare.