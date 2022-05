Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Come “funziona” il denaro? Capire i meccanismi che determinano entrate e uscite, guadagni o perdite, è fondamentale in un mondo come l'attuale che non prevede il libretto di istruzioni. Per questo Il Sole 24 Ore presenta in edicola per un mese da martedì 17 maggio e in libreria da giovedì 26 maggio il libro “Young Finance. Investire è un gioco da ragazzi” scritto dal docente liceale di matematica e YouTuber da 450.000 follower Elia Bombardelli, dall'imprenditore tech e creator seguito da 300.000 persone Gianluigi Ballarani e dal giornalista/divulgatore Marco lo Conte. Gli autori hanno unito le loro competenze per raccontare in questo libro le cose essenziali che i giovani devono sapere per poter affrontare economicamente l'età adulta.



“Young Finance. Investire è un gioco da ragazzi” più che un libro, è una versione cartacea di un account social, in cui gli autori spiegano in modo comprensibile cos'è la creator economy, perché investire, i passi da fare per essere previdenti, la sfida della sostenibilità, gli strumenti finanziari a disposizione. Senza termini astrusi e respingenti, ma anzi accettando la sfida della chiarezza (preferita al tecnicismo) e grazie anche alle interviste di alcuni dei protagonisti della finanza odierna, sempre più digitale e user friendly.



Il volume sarà presentato dai tre autori al Salone Internazionale del libro di Torino giovedì 19 maggio alle 11:45 nell'ambito del SalToScuole (Sala Booklab) e al Festival dell'Economia di Trento giovedì 3 giugno alle 18:00 presso il Dipartimento di Economia.“Questo libro è pensato per studenti delle superiori, studenti universitari e anche adulti non esperti di economia e interessati ai temi della finanza personale e degli investimenti. Non si rivolge a professionisti della finanza, esperti di blockchain, laureati in economia e trader professionisti”, spiegano gli autori nelle istruzioni per l'uso di questo volume.



Il libro “Young Finance” nasce da una serie video di educazione finanziaria per ragazzi, online sul Sole24ore.com, su YouTube, Instagram e TikTok, dove i tre autori propongono pillole chiare e complete come delle videolezioni, arricchite da immagini e spiegazioni visuali per apprendere in modo immediato le basi dell'edufin e rendere più accessibili le tematiche più complesse.



Il volume resterà in edicola per un mese in abbinata non obbligatoria con Il Sole 24 Ore a € 12,90 oltre al prezzo del quotidiano; in libreria a €16,90 e in formato e-book nei principali store digitali a €9,99.