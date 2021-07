Younited, aumento da 170 milioni di dollari

2' di lettura

Nuovo round di finanziamento per Younited, che raccoglie 170 milioni di dollari, portando a 400 milioni l’equity raccolto dal lancio a oggi. Al sostegno dei soci storici Eurazeo, Bpifrance large ventures e Ag2r La Mondiale, si aggiunge quello di due pesi massimi come Goldman Sachs growth equity e Bridgepoint. Ora l’obiettivo, conferma il ceo per l’Europa, Tommaso Gamaleri, è proseguire nel percorso di sviluppo con l’obiettivo di diventare uno dei principali player dei sistemi di pagamento in Europa...