“Youth (Spring)”, riflessione sociopolitica di grande umanità sulla Cina d’oggi

Il cinema dell'Estremo Oriente è ancora protagonista del concorso di Cannes: dopo il giapponese “Monster” di Hirokazu Kore-Eda, è arrivato il turno di “Youth (Spring)”, nuovo documentario del regista cinese Wang Bing.

Ambientato in un distretto di industrie tessili, questo lungometraggio racconta la vita di tantissimi giovani la cui esistenza segue il ritmo delle macchine da cucire.

Molte ragazze e ragazzi che vivono nella zona del fiume Yangtze si trasferiscono in quest'area, Zhili, per immergersi in questo lavoro precario e faticoso, oltreché decisamente alienante.



Per ben cinque anni, dal 2014 al 2019, il grande documentarista cinese ha ripreso questi giovani lavoratori dell'industria tessile, riuscendo a osservarli da vicino per capire al meglio la loro attività e la loro esistenza.Alla base c'è senz'altro una riflessione sociopolitica sulla Cina contemporanea ma, oltre al tema del lavoro, la cinepresa di Wang Bing si concentra su numerosi momenti di gioco, amicizia e solidarietà che rendono “Youth (Spring)” un lavoro di profonda umanità.Anche per questa ragione, il film si inscrive coerentemente con il resto della filmografia di un autore che ci ha regalato in passato dei veri e propri capolavori (a partire da “Follia e amore”, documentario ambientato in un ospedale psichiatrico) incentrati su tutte le contraddizioni e gli aspetti più oscuri della sua nazione di appartenenza.

Un'esperienza faticosa ma di grande interesse

Anche a causa della lunga durata (circa tre ore e trenta minuti), “Youth (Spring)” è una visione senza dubbio faticosa per lo spettatore, ma lo stile radicale di Wang Bing ci trasporta comunque all'interno di un'esperienza estremamente immersiva e ricchissima di spunti d'interesse.Rispetto ad altre sue pellicole (tra le tante, citiamo ancora le bellissime “Il distretto di Tiexi”, “Three Sisters” e “Mrs. Fang”) la ridondanza generale può risultare a tratti un limite, ma è proprio nella ripetizione dei gesti che si percepisce al meglio quell'alienazione di cui sono vittime i lavoratori.

Spiccano inoltre una serie di riflessioni sui diritti dei lavoratori all'interno di una cornice generale che colpisce anche per il rapporto che si instaura tra le persone riprese e il degradato ambiente circostante.Da ricordare che Wang Bing aveva già realizzato un documentario sull'industria tessile, “Bitter Money” del 2016, e da segnalare che “Youth (Spring)” è la prima parte di un progetto la cui versione finale sarà di circa nove ore di durata.

Black Flies

In competizione per la Palma d'oro è stato presentato anche “Black Flies”, nuovo lavoro del regista francese Jean-Stéphane Sauvaire con protagonisti Tye Sheridan e Sean Penn.Il primo interpreta un paramedico alle prime armi, mentre il secondo è il suo mentore, un uomo decisamente più cinico e disilluso.Tratto dal romanzo omonimo di Shannon Burke del 2008, questo film mette in scena una vicenda piuttosto convenzionale e già vista: al centro c'è un giovane di belle speranze che imparerà presto i rischi del mestiere, confrontandosi non solo con il suo collega, ma anche direttamente con una serie di situazioni che non avrebbe potuto immaginare.