YouTube torna protagonista del marketing digitale

La crescita esponenziale di TikTok e Twitch negli ultimi anni ha oscurato un social network che per anni ha avuto un ruolo da massimo protagonista: YouTube. Se ne è parlato meno sui media e allo stesso tempo è stato messo da parte nelle strategie delle aziende. Era diventato una sorta di archivio di vecchi video, senza una funzione marketing precisa.

Negli ultimi mesi però YouTube, piattaforma di proprietà di Google, ha messo il turbo introducendo il formato “Shorts”, che per semplicità possiamo paragonare ai contenuti di TikTok o ai Reels di Instagram. Sono dei video veloci, accattivanti, di pochi secondi e in verticale. Li possiamo vedere nella homepage di YouTube e stanno avendo un grande successo, superiore alle aspettative.

Quali sono i motivi che hanno portato a questa crescita?

1 In primis va sottolineato che in Italia YouTube risulta tra i social più usati dai giovani della fascia 11-18 anni. Infatti, viene utilizzato dal 78,5% di questo pubblico contro il 25,1% di Twitch, per quanto il seguito di quest’ultimo stia aumentando molto. (secondo i dati dell’Osservatorio Scientifico sull’Educazione Digitale)

2 Va valutata anche l’età in cui i bambini vengono esposti e diventano familiari con questa piattaforma. Non è difficile vedere bimbi di 3-4 anni utilizzare con facilità YouTube e finire proprio a visualizzare gli Shorts che, per le caratteristiche sopra descritte, li tengono incollati.