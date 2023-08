Youzhi (Xinxuan): «Giovani cinesi appassionati di made in Italy». Focus sullo shopping live e personalizzato

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Xin Youzhi è il fondatore di Xinxuan, piattaforma livestreaming di grande successo in Cina dove è venerato come una star. Il popolo dei fan lo considera bellissimo e da lui comprerebbe qualsiasi cosa. Il re del livestreaming è in Italia tra Fidenza Village e Eataly in cerca di marchi del Made in Italy per allargare la piattaforma oltre i confini cinesi.



La vendita in streaming è un grande mercato in Cina, ha decisamente surclassato il vecchio e-commerce, i cui campioni si sono convertiti a nuove alleanze. Recentemente ci sono stati cambiamenti nelle regole del gioco, che effetto hanno avuto?

Loading...

La Cina ha rafforzato la sua supervisione sull’industria dell’e-commerce in live streaming e ha implementato una serie di politiche, tra cui il divieto di falsa propaganda, la standardizzazione della qualità dei prodotti e la revisione rigorosa dei contenuti in live streaming. Allo stesso tempo, ha anche imposto norme rigorose su qualifiche, funzionamento, qualità dei prodotti e protezione dei diritti dei consumatori e sicurezza dei dati delle piattaforme di e-commerce in live streaming.

Xinxuan è già un case history. Come ha iniziato l’attività, qual è la sua storia?

Sono nato in una famiglia di contadini nella provincia dell'Heilongjiang. Ho creato cinque iniziative imprenditoriali e altrettanti fallimenti. Poi però ho avviato un’attività di import trading, che in pochi mesi è diventata leader nel settore. Ho acquisito molte conoscenze sulla supply chain e sugli utenti, so come trattare import ed export, prodotti e consumatori. Nel 2018 sono entrato nel settore dell’e-commerce in livestreaming e, grazie alla precedente esperienza, ho sfruttato molto il traffico Internet e promosso più prodotti e catene di fornitura di qualità a decine di milioni di utenti.