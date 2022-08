Ypres Rally Belgium: tutto quello che c'è da sapere sul nono round del Wrc

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mondiale rally fa tappa in Belgio, per l'Ypres Rally Belgium in programma fino a domenica 21 agosto. È il nono appuntamento del Wrc2022 e per l'occasione i piloti tornano a condurre le potenti Rally1 su fondo in asfalto.

Situazione Campionato

Dopo il podio in Finlandia, Kalle Rovemperä (Toyota) si presenta in Belgio con 94 punti di vantaggio sul suo diretto inseguitore, Ott Tänak (Hyundai). Un vantaggio considerevole che, proprio qui in Belgio, dà la possibilità al giovane finlandese il primo match point per il Campionato con ben quattro gare di anticipo. Ricordiamo che lo scorso anno, alla prima edizione del rally di Ypres nel Wrc, proprio Rovamperä fu protagonista di una bella gara che lo vide concludere al terzo posto assoluto.

In questa gara, occhi puntati anche su Neuville che qui gioca in casa e potrebbe accendere una bella sfida con l'estone e compagno di squadra Ott Tänak, fresco vincitore in Finlandia e in vantaggio sul pilota belga di solo un punto.

Un gara giovane nel Wrc ma dalla nota reputazione

Nonostante il Rally di Ypres sia una recente aggiunta al programma del Wrc, l’evento è considerato un classico del calendario dei rally europeo. La sua reputazione è costruita sulle sue strade rurali strette e veloci intorno alla regione delle Fiandre occidentali, che sono spesso fiancheggiate da ampi canali di scolo e includono molti incroci dove lo sporco viene spesso trascinato sulla strada, rendendo ancora più importante l'abilità dei piloti.A differenza dell’anno scorso, non ci sarà alcuna trasferta a est fino a Spa-Francorchamps, con tutti e tre i giorni del rally che si svolgeranno entro un raggio di 30 chilometri dalla città di Ypres, che ospita il parco assistenza propria nel suo centro storico. Un circuito in senso antiorario di quattro tappe viene eseguito due volte il venerdì e il sabato, con un chilometraggio più importante per il secondo giorno. Mentre domenica sono in programma due prove da ripetersi due volte, con il noto Kemmelberg che ospiterà il Power Stage di fine rally, prova valida per assegnare punti extra alla classifica conduttori.

Il chilometraggio totale cronometrato è di 281,58 km.