Yuan forte e materie prime rallentano produzione e investimenti cinesi

Anche la spesa per turismo registrata in questi giorni di festa del Dragon Boat non ha dato i frutti sperati: il numero dei viaggiatori è stato pari ad appena al 77% del volume registrato l’anno scorso.

E ci sono altri indicatori che non fanno ben sperare, come l’ingorgo nel porti del Sud davanti ai casi di Covid registrati a Shenzhen anche le aspettative di crescita del Pil potrebbero risentirne. Nel secondo trimestre al 6.2% e al 5% nel terzo. In discussione, quindi, l’ottimistico 8,5% anche se il Governo di pechino ha fissato in marzo il target al di sopra del 6 per cento.

La zavorra del credito e della fine incentivi

Gli aumenti registrati in aprile, passati al vaglio dell'analisi dei dati destagionalizzati avevano già evidenziato criticità. Distorsioni legate alla flessione del Covid-19 dello scorso anno e, soprattutto, l’abbandono di Pechino della strada degli incentivi per sostenere l'economia, anche sul versante dell’accesso al credito.

Su questa base, lo slancio nell’industria ha continuato ad attenuarsi, con la crescita della produzione che è già scesa in aprile dallo 0,6% allo 0,5%, il ritmo più lento dalla pandemia dello scorso anno. La ragione è in parte legata a vincoli di offerta. L’aumento della produzione e dei consumi è stato positivo, tuttavia calcolata mese su mese la crescita delle vendite - molto importante per il principio della “circolazione interna”, era ben al di sotto del ritmo pre-pandemia quando, nel 2019, è stata dello 0,7%.