Yunus ai giovani: siete la generazione più potente. Temi e protagonisti della giornata di chiusura del festival

«Noi polacchi siamo rifugiati nella Ue e se non fossimo lì la guerra sarebbe in corso anche in Polonia - ha confidato alla platea del Teatro sociale -. Noi sosteniamo al massimo l’Ucraina e vogliamo una volta per tutte mettere a posto la Russia che ha un sistema politico sbagliato. Se il presidente avesse da onorare due mandati quinquennali e niente più non ci sarebbe stato Stalin né Putin, non ci sarebbero malfattori. Dobbiamo sostenerla affinché costituisca un altro sistema politico - ha continuato l’ex presidente della Polonia (dal 1990 al 1995) e Premio Nobel per la pace (nel 1983) -. Nessuno dei giovani russi sa se domani potrà essere obbligato a combattere e morire. Cerchiamo di convincerli non con le armi e i carri armati ma con la persuasione. Serve opera di persuasione da parte di ogni Paese. Ogni giorno dico ai miei amici russi: domani toccherà a te, a tuo figlio, a tua figlia. Non siamo contro di loro, vogliamo aiutarli a vivere in un Paese normale».

La ratifica del Mes

L’economia è stata ancora una volta al centro degli interventi. Sul tema Mes -l’Italia è l’unico Paese che non ha ancora ratificato l’intesa del 2021 - è intervenuto il ministro degli Affari esteri e vice premier Antonio Tajani. «Ci sono sensibilità diverse tra i partiti - ha ammesso -. io non sarei contrario al Mes, ma il regolamento non è sufficientemente europeista alcune riserve le abbiamo anche noi di Forza Italia che siamo favorevoli in teoria al Mes». «Bisogna capire qual è la visione che abbiamo e come utilizzare gli strumenti finanziari per favorire la crescita», ha aggiunto Tajani.

Il restyling del Pnrr

Un altro tema che è tornato con una certa frequenza negli incontri di oggi è quello del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A cominciare da come potrebbe cambiare. «Cinque paesi hanno già modificato», ha ricordato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in collegamento con il Festival dell’Economia di Trento.

«Lo abbiamo sempre detto che era necessario rimettere mano al piano», ha aggiunto Bonomi, affermando che «bisogna avere il coraggio di dire cosa possiamo fare realmente nei tempi previsti stabiliti».

«L'obiettivo di questa revisione del Pnrr è capire cosa non si può fare cosa si può fare - ha chiarito Federico Freni, sottosegretario per l'Economia e le Finanze -. Stiamo mettendo i soldi su quei progetti che riteniamo strategici per la crescita del Paese, nuovi progetti o progetti vecchi che hanno subito aumenti di costo».