Yves Saint Laurent inaugura un grande atelier per la pelletteria a Scandicci

Un grande edificio abbandonato dell’Agenzia delle Entrate, ora nel portafoglio di Cdp Real Asset, diventa la nuova “casa” della pelletteria Yves Saint Laurent a Scandicci, nel cuore del distretto fiorentino delle borse di lusso. A poca distanza dalle manifatture di Gucci, Prada, Montblanc e Dior, ha inaugurato l’Atelier maroquinerie Saint Laurent, 28mila metri quadrati dedicati allo sviluppo prodotto, modelleria, prototipia, ricerca materiali e ricerca tecnica, taglio, produzione e magazzino per borse, valigie e piccola pelletteria.

Investimento importante di Cdp

L’investimento – 30 milioni di euro – per trasformare l’immobile dismesso in stabilimento produttivo luminoso e funzionale, con vista sulle colline, è stato fatto da Cdp; Ysl lo ha preso in affitto (per due milioni di euro all’anno) per 15 anni allungabili fino a 27, con opzione d’acquisto. Vi lavorano 500 persone (età media 37 anni, per il 53% donne), di cui 200 assunte negli ultimi due anni (le altre si sono trasferite dalla “vecchia” manifattura sempre a Scandicci), mentre altri 200 addetti saranno arruolati entro il 2025, come ha spiegato Francesca Bellettini, presidente e ceo di Ysl e responsabile per il brand development dell’intero Gruppo Kering.

L’eccellenza del made in Italy

La maison francese definisce la struttura un «centro di eccellenza», per il saper fare di alto livello che qui è concentrato, ma anche un «centro di competenza» perché ospita anche una scuola aziendale per formare artigiani e tecnici, che sarà un canale strategico per le necessità occupazionali dei prossimi anni. Saint Laurent è stato il marchio del Gruppo Kering che ha performato meglio nel 2022 (3,3 miliardi di fatturato, +31%) ma sta rallentando nel 2023 (-12% a tassi comparabili nel terzo trimestre).

L’importanza della pelletteria per la maison

«Questo centro avrà un ruolo vitale nello sviluppo di Saint Laurent, che realizza dalla pelletteria il 70% dei ricavi», ha detto Bellettini (unica donna nella foto in alto) tagliando il nastro a fianco del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani (alla destra di Bellettini nella foto in alto), del sindaco della Città metropolitana di Firenze, Dario Nardella, del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, e dell’amministratore delegato di Cdp Real Asset, Giancarlo Scotti. «Qui la creatività si potrà esprimere al massimo – ha aggiunto la manager – anche perché siamo in un territorio con una lunghissima tradizione nella pelletteria, che ci ha permesso di raggiungere questi risultati”. Molto soddisfatta è Cdp: “Questo progetto sintetizza la nostra missione che è quella di fare attività di rammendo su immobili e aree dismesse», ha sottolineato Scotti. Il presidente Giani e il sindaco Nardella hanno ricordato i rapporti storici, politici e industriali, tra l’Italia e la Francia, mentre il sindaco Fallani ha centrato un obiettivo di riqualificazione su cui pochi - ha spiegato - scommettevano qualche anno fa: ridare vita a un immobile pubblico – conosciuto come “Il Palazzaccio” - costruito 30 anni fa e mai utilizzato.