Zacapa Noir Festival, podcast e cena con l'autore

A cena con Luis Sepúlveda, Jeffrey Deaver o il nostro Marco Malvaldi. Chiacchiere in noir con un bicchiere di rum tra le dita. Succederà dal 10 settembre a Milano grazie a Zacapa Noir Festival, il nuovo progetto letterario ideato dal prestigioso rum guatemalteco.

Una kermesse internazionale che proseguirà fino a giugno 2020, con un calendario di 19 incontri e un grande parterre di scrittori tra cui appunto Jeffery Deaver, Luis Sepúlveda, André Aciman, Marco Malvaldi, Alan Parks, Alicia Gimenez-Bartlett, Ryan Gattis, Miriam Toews, Maurizio de Giovanni, Tayari Jones affiancati da moderatori come Carlo Lucarelli, Valeria Parrella, Paolo Roversi, Giacomo Papi, Nadia Terranova, Valerio Varesi e Piero Colaprico.

Una rassegna - spiegano gli organizzatori - che vuole uscire dai confini del genere, con l'obiettivo di ospitare grandi firme del noir tout court ma anche giornalisti, musicisti e artisti che condividono un medesimo panorama culturale.

Luogo dell'incontro sarà il MEMO Restaurant: un ex cinema-teatro, che conserva il sapore degli iconici jazz club. Per chi non riuscisse a partecipare agli appuntamenti, ogni incontro di Zacapa Noir Festival verrà ‘distillato' in podcast disponibili gratuitamente sul sito zacapanoirfestival.it, sulla pagina Facebook Zacapa Italia e sulla piattaforma spreaker.com.



Ecco il calendario degli incontri

10 settembre – Jeffery Deaver con Carlo Lucarelli

25 settembre – Marco Malvaldi con Daniele Cassandro

2 ottobre – David Lagercrantz e Carlos Zanón con Paolo Roversi

9 ottobre – Miriam Toews con Valeria Parrella

23 ottobre – Luis Sepúlveda con Mirko Zilahy

6 novembre –Sandrone Dazieri e Edda con Alba Solaro

20 novembre – André Aciman con Carlo Annese

27 novembre – Alicia Giménez–Bartlett con Cristina Guarinelli

4 dicembre – Ilaria Tuti e Cristina Cassar Scalia con Alberto Riva

22 gennaio - Simona Vinci e Loriano Macchiavelli con Paolo Soraci

13 febbraio - Ryan Gattis con Giacomo Papi

19 febbraio - David Peace e Enrico Franceschini con Carlo Annese

4 marzo – Veit Heinichen e Andrea Cotti con Paola Zanuttini

18 marzo – Alan Parks con Valerio Varesi

25 marzo – Maurizio de Giovanni con Carlo Annese

8 aprile – Hannah Tinti con Nadia Terranova

6 maggio – Michael Zadoorian e Tony Laudadio con Alba Solaro

27 maggio – Tayari Jones con Francesco Costa

8 giugno – Daniel Woodrell con Piero Colaprico