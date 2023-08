Zach Kirkhorn lascia Tesla con un patrimonio di 600 milioni di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Zachary Kirkhorn, che si è dimesso lunedì da chief financial officer di Tesla, avrebbe accumulato un patrimonio netto di 590 milioni di dollari durante il suo mandato di quattro anni nel ruolo, secondo i calcoli di Bloomberg. Il dato emerge principalmente dalla somma di azioni e opzioni Tesla che il top manager ha ricevuto come compenso. La fortuna accumulata ovviamente impallidisce rispetto a quella del ceo e “technoking” Elon Musk, il cui patrimonio netto di 230,6 miliardi di dollari lo rende l’uomo più ricco del mondo, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Kirkhorn e altri dirigenti di Tesla non sono stati inclusi nell’enorme pacchetto retributivo che il consiglio di amministrazione di Tesla ha assegnato a Musk nel 2018, che ha accelerato la sua traiettoria verso la vetta della classifica globale della ricchezza.

A parte un pacchetto di opzioni, dal valore netto di circa 550 milioni, il compenso di Kirkhorn è stato relativamente modesto: 300mila dollari di stipendio base nel 2022 e 31.099 dollari di ferie retribuite precedentemente maturate che sono state applicate all’acquisto di una Tesla.

Non è chiaro cosa farà Kirkhorn dopo. L’ingegnere di Harvard e dell’Università della Pennsylvania, che ha 39 anni, ha lavorato per Musk presso Tesla dal 2010 diventando direttore finanziario nel 2019 ed è sempre stato considerato dagli analisti come un contrappeso all’esuberante numero uno, proprio per il suo essere invece calmo e misurato. Prima di entrare a far parte della prima casa automobilistica per valore di mercato ha lavorato come analista presso McKinsey e ha svolto un tirocinio presso Microsoft.