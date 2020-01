Zafferano, l’Enea riproduce una parte dell’essenza in laboratorio Ancora presto però per parlare di produzione in laboratorio; nel 2018 era già stato brevettato metodo per le molecole responsabili del colore di Davide Madeddu

Il risotto allo zafferano è forse il piatto più famoso legato a questo ingrediente

Non solo il colore, ma anche il sapore. Due caratteristiche inconfondibili dello zafferano, ora potranno essere riprodotte in laboratorio. Negli ultimi due anni i ricercatori dell’Enea sono riusciti a scoprire il metodo per produrre le queste due molecole che caratterizzano il cosiddetto Oro rosso. Una piccola parte rispetto alle centinaia presenti nella pianta.

L'ultima (nel 2018 era stato brevettato metodo per produrre le “crocine”, le molecole di colore giallo-rosso) è proprio quella relativa all'aroma e al sapore, aspetti inconfondibili di una pianta il cui prezzo supera i diecimila euro al chilo.

Per parlare di zafferano in laboratorio però è ancora presto, «perché – come chiarisce Gianfranco Diretto, del laboratorio biotecnologie dell’Enea –le molecole presenti nella pianta sono centinaia. Ad ogni modo potremo realizzare prodotti a base delle principali molecole del colore, del sapore e dell’aroma, da poter essere usati in ambito agroalimentare».

La ricerca che gli studiosi dell'Enea hanno portato avanti in collaborazione con l’Università spagnola di Castilla-La Mancha ha permesso di sviluppare un metodo biotecnologico per produrre picrocrocina, la molecola responsabile del gusto dello zafferano, e il safranale, il composto che invece contribuisce al suo aroma, utili nel settore dell’industria agroalimentare per riprodurne le caratteristiche sensoriali.

«Gli studi – dice Alessia Fiore, ricercatrice dello stesso laboratorio – hanno permesso inoltre di scoprire che, mentre tutte le specie selvatiche di zafferano accumulano le molecole del colore, solo un ristretto numero è in grado di produrre picrocrocina, dimostrando che la comparsa del gusto e dell'aroma sia avvenuta evolutivamente più tardi rispetto al colore».