Zagor compie 60 anni: da Eberhard & Co. un orologio per Sergio Bonelli Editore

2' di lettura

Compie 60 anni Zagor, uno degli eroi più famosi del fumetto italiano e una delle punte di diamante di Sergio Bonelli Editore, la nostrana “Casa delle Idee” (come viene chiamata la famosa Marvel americana), che in 80 anni di storia ha lanciato anche personaggi come il monumento nazionale Tex (1948) e il fenomeno di costume Dylan Dog (1986). E, appunto, Zagor che si inserisce, non solo temporalmente, tra questi due personaggi ma anche perché ha sintetizzato temi come l'epopea americana di inizio 800 con il genere fantastico.

Icona anche per Ligabue e Jovanotti

Un mix vincente creato (sotto pseudonimo) dallo stesso Sergio Bonelli insieme al grande disegnatore Gallieno Ferri nel 1961 che ha fatto di Zagor un'icona della cultura popolare (Ligabue lo cita in una delle sue canzoni e Jovanotti ha indossato una maglia che ne replicava lo stemma durante il suo viaggio in bicicletta sulle Ande di poco tempo fa).

Edizione limitata in 120 orologi

In occasione dell'importante traguardo per quello che nei fumetti viene chiamato anche “Spirito con la scure” è stato presentato uno speciale orologio in edizione limitata a 120 esemplari realizzato dalla casa orologiera svizzera Eberhard & Co.«Abbiamo fortemente voluto intraprendere una partnership con Sergio Bonelli Editore perché è una casa editrice italiana con una storia importante – spiega Mario Peserico, ad di Eberhard Italia –. Riconosciamo i valori positivi di un personaggio come Zagor che si batte per mantenere la pace, schierato a difesa dei più deboli, caratterizzato dalla forza messa a servizio del bene, dal desiderio di giustizia e dall'altruismo. Grazie a questo progetto approcceremo il mondo degli appassionati di fumetti e gli “zagoriani” in particolare».

Dall’aquila nera all’arma di Zagor

Il segnatempo celebrativo è un cronografo con cassa in acciaio di 42,8 mm di diametro e lunetta con anello in alluminio annerito. Sul quadrante grigio ecco i primi riferimenti a Zagor: dal suo celebre simbolo (un'aquila nera stilizzata all'interno di un tondo giallo, un po’ come il pipistrello di Batman) nel contatore dei secondi continui a ore 9, alla firma che richiama l'anniversario a ore 3 (tra il logo del brand e il datario a finestrella a ore 4). Completano le indicazioni del quadrante una scala tachimetrica sul rehaut e gli indicatori cronografici di ore e minuti. Sul fondello si trova l'incisione della famosa scure (l'arma di Zagor dalle caratteristiche forme arrotondate).