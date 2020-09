Zaia, De Luca, Toti, Emiliano: saper sottrarre voti agli avversari li candida a leader di domani

Il successo di Emiliano fra i Cinque stelle

La vera sorpresa però è stata la riconferma di Michele Emiliano. Il «No» ad un’alleanza a sostegno del Governatore uscente del M5s pugliese, che fa riferimento all’area più oltranzista dei pentastellati, aveva messo fortemente a rischio la vittoria di Emiliano e infatti tutti i sondaggi alla vigilia davano per certo un testa a testa con lo sfidante del centrodestra. Così non è stato . Almeno la metà degli elettori grillini ha votato per lui. E non si è trattato di voto disgiunto, ovvero di mettere la croce su M5s appoggiando però il candidato dem. Gli elettori hanno direttamente votato una lista della coalizione, in prevalenza proprio il Pd.

Per vincere bisogna «rubare voti all’avversario»

Ma la strategia di allargare il consenso, se vale per conquistare la guida delle Regioni, a maggior ragione si applica a livello nazionale. La competizione in questo caso si fa però molto più agguerrita perchè lo scontro è anzitutto interno, per la leadership della coalizione. Nel centrodestra la gara è già cominciata. Salvini è tallonato da Giorgia Meloni. Entrambi continuano a ripetere che a vincere sarà «chia ha più voti». Ma si feriscono ai loro partiti, Lega e Fdi. Circoscrivere la scelta del possibile candidato premier ai leader delle singole forze politiche della coalizione potrebbe però risultare un errore fatale. È vero che Fratelli d’Italia è l’unico partito che continua a crescere. Ma i voti che prende arrivano tutti o quasi dagli alleati - Lega e Forza Italia - e infatti la coalizione del centrodestra non ha aumentato i consensi. Per vincere bisogna invece andare oltre lo steccato originario. Rubare voti all’avversario. Proprio quello che hanno dimostrato di saper fare i 4 governatori. E non è da escludere che uno o più di loro possa essere il futuro candidato premier. Magari passando per una investitura dal basso, come le primarie. In fondo gli italiani in queste regionali, così come al referendum, hanno dimostrato che la voglia di votare non si è affatto affievolita, soprattutto quando ritengono che ne valga la pena.