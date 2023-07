Zaki rifiuta volo del governo per rientro in Italia

2' di lettura

Patrick Zaki, il laureato dell’Università di Bologna appena graziato dal presidente Abdel Fattah al-Sisi, a quanto apprende l’ANSA da fonti qualificate, dovrebbe partire domani dal Cairo diretto a Milano Malpensa con un aereo di linea di una compagnia egiziana. Sempre a quanto risulta, il ricercatore avrebbe rifiutato il volo speciale che era stato messo a disposizione dal governo italiano e non intenderebbe incontrare né farsi assistere da autorità dell’esecutivo di Roma.

Interviene il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, sulla scelta che avrebbe fatto Patrick Zaki per rientrare in Italia: “La reputazione dei difensori dei diritti umani si basa sulla loro indipendenza dai governi. Ringraziano e apprezzano quando si fanno delle cose per loro, come sono state fatte e infatti Patrick ha ripetutamente ringraziato governo e ambasciata. Decidere di viaggiare su un volo di linea non è un gesto di opposizione politica, ma un gesto di indipendenza”.

“La sensazione migliore è la libertà. Domani mattina a Bologna per coronare il sogno tanto atteso”, scrive Zaki in un tweet. Sul social Zaki pubblica anche una foto che lo ritrae sorridente mentre con la mano fa il gesto della 'V' di vittoria insieme alla fidanzata, Reny Iskander, e la sorella, Marise Zaki. In precedenza il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva affermato che Zaki “verrà credo fra domani e dopodomani a Milano e Bologna, quindi tornerà dai suoi amici”. Nelle ultime ore però qualche polemica si era sollevata per la decisione di arrivare con un volo civile e senza passaggi con incontri con le autorità.

Zaki, “dopo essere arrivato a casa sua ha dichiarato che vorrebbe vedere più rilasci nel prossimo periodo per tutti i prigionieri nei casi di libertà di opinione e di espressione”: lo scrive su Twitter il sito di opposizione oscurato in Egitto 'Mada Masr'. “Sono sollevato per quello che è successo, ho molti progetti che sto cercando di realizzare, tra cui sposarmi e continuare il mio dottorato - ha detto Zaki -. Spero che tutti vengano rilasciati e che il caso dei prigionieri politici venga risolto completamente”, riporta il tweet. Contattato telefonicamente, Patrick ha confermato di aver rilasciato la dichiarazione.