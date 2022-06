Meno acquisti online, Zalando abbassa le stime: il titolo crolla in borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo aver dimezzato le stime degli utili per l’anno, con una previsione in una forchetta tra 180 e 260 milioni di euro (contro la precedente stima di 430- 510 milioni di euro), Zalando crolla in borsa, arrivando a cedere fino al 17% nelle prime ore di contrattazione a Francoforte.

Sono i primi effetti dell’inflazione che colpisce la fiducia dei consumatori. “Dopo alcuni segnali promettenti di miglioramento della domanda dei consumatori tra la fine di aprile e maggio, le cose sembrano essersi notevolmente...