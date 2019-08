Zalando-Adidas: al via l’alleanza per le consegne in giornata

2' di lettura

Comprare un paio di sneaker sul sito Adidas. E vedersele recapitare in giornata, complice la “potenza” e il know-how logistico di Zalando.

Le due aziende tedesche - già partner da tempo - sperimentano sul campo una nuova alleanza sul fronte della distribuzione. La fase pilota, che è stata avviata all’inizio di agosto e durerà da sei mesi a un anno, è in corso a Parigi: Zalando consegnerà i prodotti acquistati sul sito adidas.fr dal proprio centro logistico a Moissy-Cramayel ai clienti adidas a Parigi lo stesso giorno o il giorno successivo. I pacchi, imballati nel un centro logistico di Zalando, arrivano in una confezione neutra.

Si tratta, di fatto, di un passo in avanti sul fronte multicanalità, da sempre tra le priorità della piattaforma e-commerce tedesca (che distribuisce i propri brand-partner in 14 mercati) e sta sperimentando le proprie “soluzioni di distribuzione” (Zfs) all’insegna dell’integrazione on-offline e tra marchi diversi: «Questa prova è un passo importante nell’ambito della nostra strategia di piattaforma - ha detto Jan Bartels, senior vice president customer fullfillment di Zalando -. Sia i clienti Adidas, sia i nostri clienti traggono vantaggio dal raggruppamento di ordini, in quanto ciò ci consente di estendere le aree di consegna di Zalando all’interno della stessa giornata».

È d’accordo Alexandra Morton, senior vice president supply chain management Europe di Adidas, che sottolinea come la rapidità della consegna oggi rappresenta un valore aggiunto per chi compra: «Come azienda di articoli sportivi, sappiamo che la velocità vince. Oggi il nostro gruppo target vive in un mondo in costante cambiamento, che modella il loro comportamento e le aspettative. È qui che entra in gioco il pilota, dove i clienti Adidas nella città strategicamente importante di Parigi beneficiano di consegne più rapide».

Il 2019 si è aperto in modo positivo per Zalando: il colosso dell’e-commerce europeo ha registrato un incremento del 23,7% del gross merchandise volume (Gmv) che ha toccato quota 2 miliardi di

euro; i ricavi sono aumentati del 20,1% a 1,6 miliardi di euro. Nello stesso periodo Zalando ha registrato un Ebit rettificato di 101,7 milioni di Euro, con un margine del 6,4%.