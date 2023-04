Zalando e Ice portano online 38 brand italiani. Obiettivo: rafforzarsi in Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se i big guardano a Cina e Usa, per i marchi made in Italy di piccole e medie dimensioni l’Europa rappresenta un orizzonte più abbordabile e ricco di opportunità (visto che assorbe circa la metà dell’export del sistema moda italiano).

E proprio all’Europa parla la nuova partnership tra il colosso tedesco dell’ecommerce Zalando e Agenzia Ice: una galleria virtuale che promuoverà online per 12 mesi 38 marchi di moda e cosmetica made in Italy e, grazie ai servizi di Zalando Partner Program, aiuterà i brand a dialogare con milioni di potenziali nuovi clienti in Europa e dunque espandersi su scala internazionale. Il focus del progetto - che fa leva anche su una campagna on site e social - sono sette mercati europei: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna. La vera leva strategica, però, rimane il canale digitale. Che, secondo un studio Ups emerge, rappresenta sempre di più uno strumento d’interesse per le piccole e medie imprese italiane: la quota di pmi attive nell’e-commerce è passata dal 47% del 2021 al 57% del 2022.

«La partnership con un player così importante in Germania, mercato vicino nonché punto di riferimento per le nostre imprese insieme agli altri mercati europei, fa parte del nostro ampio piano di attività per fornire occasione diretta di sviluppo dell'export dei brand italiani - ha detto Matteo Zoppas, Presidente di Agenzia ICE -. Abbiamo 20 accordi in 19 Paesi con le principali piattaforme e-commerce internazionali e l’obiettivo è quello di accrescere il business delle aziende sui mercati, in un contesto come quello attuale dove l’e-commerce gioca un ruolo sempre più centrale».

La scelta di Zalando di fare parte di questo “ticket” per la promozione del “fatto in Italia” conferma la crescente centralità del made in Italy nella moda internazionale e nelle intenzioni di spesa dei clienti finali: «L’Italia è un mercato chiave per la moda in Europa e il Made in Italy rappresenta un valore aggiunto su cui vogliamo investire. Con il lancio di una galleria virtuale sul Made in Italy, vogliamo essere promotori diretti della crescita e dell’internazionalizzazione dei marchi italiani tramite la nostra piattaforma» conclude Riccardo Vola, general manager Italy and Spain Zalando. Che sottolinea l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato.

Tra i brand che saranno in vetrina su Zalando fino al 2024 ci sono Boggi Milano (menswear), Chité (intimo e beachwear personalizzabile), Laboratorio Mariucci (borse e pelletteria), Ballerette (calzature), Afrozan (foulard, borse etniche). Per il beauty: Apytaly, Collistar, Syster.