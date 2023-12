Zambia, Ghana ed Etiopia: si allunga la lista dei default africani dopo il Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il default sovrano dell’Etiopia era temuto da tempo e, soprattutto, già nei fatti da oltre due settimane. Ma non è un inedito a sud del Sahara e rischia, ora, di fare da preludio a una sequela di insolvenze innescate dagli stessi fattori indicati nella crisi di Addis Abeba. Due fra i più citati sono gli strascichi della crisi del Covid e il rialzo sui tassi di interesse impresso dalle strette della Federal reserve, con il suo effetto-domino sui debiti esteri denominati nel biglietto verde. Uno scenario che si rende ancora più esplosivo a sud e nord del Sahara, dove la lista dei default rischia di allungarsi nel 2024.

Dallo Zambia all’Etiopia, la girandola dei default

Per ora, il default etiope è il terzo che si sia registrato in Africa dallo scoppio della pandemia a oggi. A rompere il ghiaccio è stato lo Zambia nel novembre 2020, quando il governo di Lusaka ha mancato il pagamento di 42,5 milioni di dollari in bond in valuta estera. Lo ha seguito il Ghana a dicembre 2022, annunciando che avrebbe interrotto il servizio di un debito esterno pari a poco più di 28 miliardi di dollari Usa nella prima metà del 2022. Nell’intervallo fra i due, e fuori dai confini africani, si somma il caso dello Sri Lanka: l’isola dell’Oceano Indiano che ha dichiarato ad aprile dello scorso anno la sospensione del pagamento del suo debito estero, il suggello di una crisi scandita da inflazione volata oltre il 50% e una penuria di valuta estera che ha intralciato l’acquisto di beni dall’estero.

La speranza del Common Framework e il rischio contagio

Sia lo Zambia che il Ghana si sono avviati a percorsi di ristrutturazione del debito sotto il cappello del Common Framework, un’iniziativa coordinata dal G20 insieme al Club di Parigi per raccordare soluzioni «sostenibili» ai Paesi con reddito basso e livelli di indebitamento fuori controllo.

In entrambi i casi, i progressi nelle trattative si sono incagliati su ostacoli simili a quelli emersi nell’insolvenza etiope, a partire dalle divergenze fra creditori bilaterali e privati o i testacoda impressi da investitori di grosso peso come la Cina. Il bilancio non è incoraggiante, soprattutto se si considera che la spirale dei Paesi africani - e non - a rischio default potrebbe allungarsi ben oltre le stime attuali.

Uno dei motivi di fragilità è l’aumento dei costi di servizio del debito, gonfiati da quello che la Banca mondiale definisce come «il più grande rialzo dei tassi di interesse globali in quattro decenni». Nella ultima edizione del suo International Debt Report, è la stessa World Bank ad approssimare le dimensioni del rischio: almeno il 60% dei Paesi a basso reddito si trova ad alto rischio di sofferenza debitoria o è, già oggi, «in quella condizione».