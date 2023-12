Zanetti nuovo presidente di Confitarma

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mario Zanetti è il nuovo presidente di Confitarma. A eleggerlo all’unanimità è stata l’assemblea della confederazione, che ha anche nominato la sua squadra composta dai vicepresidenti Mariella Amoretti, Cesare d’Amico, Guido Grimaldi e Lorenzo Matacena. Zanetti e i vicepresidenti entreranno in carica dall’1 gennaio 2024.

Nel frattempo sarà presidente, pro tempore, Mariella Amoretti, che ha presieduto l’assemblea, e ringraziato, per il lavoro svolto negli anni, il past president Mario Mattioli. Ha poi sottolineato che il lavoro del nuovo presidente «sarà molto impegnativo, viste le grandi sfide che attendono il settore».

Loading...

L’associazione unisce il 70% della flotta italiana

L’associazione degli armatori, ha ricordato Amoretti, «rappresenta il 70% della flotta di bandiera nazionale nonché quelle di bandiere estere associate, una flotta diversificata in tutti i settori strategici per l’industria nazionale, fondamentale per l’approvvigionamento dei prodotti energetici del Paese, per la mobilità delle persone, nel settore del leisure e dei servizi ausiliari».

Zanetti, da parte sua, ha sottolineato di essere «particolarmente emozionato di assumere questo incarico e di lavorare con la squadra dei vicepresidenti e tutta la struttura dell’associazione».

«Tuteleremo interessi comuni e specifici»

Insieme, ha aggiunto, «proseguiremo il percorso che ha come obiettivo quello di portare la voce dell’armamento nazionale in tutti i consessi nazionali ed internazionali, portando avanti gli interessi comuni senza dimenticare quelli specifici».