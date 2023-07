Zeekr 01, in prova la berlina elettrica cinese che sfida Tesla e le big europee

Ascolta la versione audio dell'articolo

Zeekr, marchio di proprietà del colosso cinese Gelly si appresta ad entrare in Europa. E lo fa con due nuovi modelli: la berlina lussuosa Zeekr 01 e il crossover compatto Zeekr X. In occasiona del lancio, l'azienda ci ha dato la possibilità di fare una breve prova del suo modello di punta, la 01, che abbiamo guidato sulle strade intorno a Göteborg. La scelta della città svedese per il test drive non è casuale, in quanto proprio qui è situato il centro design che ha avuto l'onere di realizzare un'auto che si adattasse ai gusti degli automobilisti europei.

Il modello che abbiamo guidato è la versione a motore singolo (272 cv e 343 Nm) che prende il nome di Long Range RWD con trazione posteriore. Questa offre un chilometraggio maggiore rispetto al modello a doppio motore che raggiuge i 100 km/h in soli 3,8 secondi. A dire il vero anche questa Zeekr 01 a motore singolo non dà la sensazione di essere troppo “debole” in accelerazione. E il fatto che offra una durata della batteria più lunga sarà probabilmente la prima scelta per la maggior parte degli acquirenti di quest'auto. Parliamo comunque di un'auto imponente: 4,95 metri di lunghezza per 2 di larghezza, con una capacità di carico dichiarata di 539 litri.

Una volta a bordo e impostata la marcia “D” basta rilasciare il pedale del freno per iniziare la guida. Zeekr 01 viene fornita con tre modalità di guida. Le prime due ovvero comfort ed economica, non sono molto diverse, e sono molto adatte per la guida quotidiana, privilegiando la prima che offre il giusto mix di prestazioni e basso consumo di batteria. Sebbene il modello a motore singolo sia solo da 200 kW, quando si passa alla modalità sport, la reattività a una accelerazione completa non è stata così negativa come ci si poteva aspettare. Premendo a fondo l'acceleratore si viene schiacciati contro i sedili, anche se questa sensazione si percepisce quando si parte da fermi mentre il successivo processo di accelerazione è più delicato e meno aggressivo. La velocità massima dichiarata è di 200 km/h, valore che non abbiamo potuto confermare visti i restringenti limiti di velocità che sono in vigore sulle strade svedesi. In generale lo sterzo si è dimostrato affidabile e l’erogazione della potenza non ha mai mostrato segni di cedimento risultando sempre fluida e allo stesso tempo reattiva quando è stato necessario fare un sorpasso veloce. E se si dovessero affrontare terreni dissestati o per brevi fuoristrada, si può aumentare l'altezza da terra su vari livelli fino a oltre 8 centimetri.

Secondo il computer di bordo, il consumo medio durante il nostro test drive è stato di 21,5 kWh/100 km, un valore del tutto accettabile che proietta la Zeekr 01 a un'autonomia intorno ai 550 km. Da sottolineare che la batteria si può ricaricare fino a 22 kW AC o 200 kW DC, valori che non sono affatto male.

All'interno si percepisce la sua vocazione lussuosa, con una scelta oculata dei materiali e una buona qualità costruttiva in ogni singolo aspetto. Al centro della plancia spicca lo schermo da 15,4 pollici. Quasi tutte le funzioni di controllo del veicolo sono concentrate qui, e il software, molto simile a quello utilizzato da Tesla, è veloce e reattivo grazie soprattutto alla potenza di calcolo fornita dal chip Qualcomm Snapdragon 820AP. Da questo display si possono quindi regolare gli specchietti retrovisore, scegliere la modalità di alimentazione, impostare il climatizzore e via dicendo. Di certo per poterlo utilizzare al meglio sarà necessario prenderne familiarità viste le tante impostazioni offerte. Inoltre, la risoluzione di questo display, che arriva a un raro 1920×1200 pixel, consente una visualizzazione chiaro in qualsiasi situazione, anche quando la luce del sole colpisce il display. Allo stesso tempo, l’auto ha anche una varietà di app che sfruttano internet, per l’ascolto online di canzoni, la visione di video, la navigazione, ecc. C'è anche un piccolo display a disposizione dei passeggeri che possono impostare a piacimento il climatizzatore, l'audio, lo schienale del divano e l'illuminazione.